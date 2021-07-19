بسبب #كورونا… الاتحاد الآسيوي يلغي حفل الجوائز السنوي مجدداً

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين إلغاء حفل جوائز 2021 للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن اللجنة التنفيذية قررت إلغاء الحفل السنوي للجوائز والذي كان من المقرر إقامته في الدوحة.

وأضاف البيان “في ظل أن جائحة كوفيد-19 تستمر في حصد الأرواح حول العالم وداخل آسيا، شعر الاتحادان الآسيوي والقطري بأنه لن يكون من الملائم تنظيم مثل هذا الحدث.. لذا قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي للعام الثاني على التوالي، إلغاء الحفل الذي كان مقرراً في نوفمبر 2021.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن حفل جوائز 2022 سيقام أيضاً في الدوحة، لكن مع تغيير موعده إلى يناير كانون الثاني 2023.