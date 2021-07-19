“برنت” يتراجع بأكثر من 2%.. و”نايمكس” أدنى 70 دولارًا

عمقت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الإثنين، في ظل توصل “أوبك” والحلفاء إلى اتفاق لزيادة الإنتاج بدءًا من الشهر المقبل.

وبموجب الاتفاق، سيتم زيادة إنتاج “أوبك+” بنحو 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري بدءًا من أغسطس، على أن يتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المشاركة في ديسمبر، كما تم الاتفاق على تعديل المستوى الأساسي للإنتاج لـ”أوبك+” من 43.853 مليون برميل إلى 45.485 مليون برميل يومياً اعتبارًا من مايو 2022.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 2.3% إلى 71.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 2.7% عند 69.85 دولار للبرميل.

وأكد “أر بي سي كابيتال ماركتس” RBC Capital Markets في مذكرة أن الاتفاق يمنح المشاركين في السوق الإحساس بالاطمئنان وبأن المجموعة لن تتجه نحو تفكك فوضوي، وفقًا لوكالة “رويترز”.