ما هي الفترة المحددة لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب!

أكدت وزارة الصحة، أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا المستجد» هي 42 يومًا.

وتفاعلًا مع تساؤل حول الفترة المحددة لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، قالت الصحة عبر برنامجها «الصحة 937»: بشكل عام يمكن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد 42 يومًا، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

الجدير بالذكر بأن وزارة الداخلية كانت وقد أعلنت اليوم رسمياً انه قد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021 ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.