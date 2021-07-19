‏إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، التي تديرها الحكومة، الإثنين، أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد خلال استقباله الأحد وانج يي، وزير خارجية الصين، موقف مصر الثابت بالحفاظ على امنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

وأوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الاطراف.