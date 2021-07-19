ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 232.8 مليار ريال.. 66% منها أصول محلية

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 232.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2021، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والتي بلغت حينها نحو 209.7 مليار ريال.

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 66% من إجمالي الأصول بحوالي 3% لتبلغ نحو 154.3 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 31% لتبلغ قيمتها نحو 78.5 مليار ريال.

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 203.1 مليار ريال، تشكل 87% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 29.8 مليار ريال.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات، أدوات نقدية، أصولاً أخرى، واستثمارات عقارية

وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 251 صندوقاً، منخفضا ﺑ3 صناديق عن عام 2020.

وارتفع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول 2021 بنحو 23.4 ألف مشترك ليصل إلى حوالي 382.2 ألف مشترك، وذلك مقارنة بنهاية عام 2020.