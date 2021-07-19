أمريكا تتهم الصين باختراق كبيرة ضد “مايكروسوفت”.. وهناك تهديدات أخرى في مجال الأمن السيبراني

اتهمت الإدارة الأميركية، الصين بالمسؤولية عن عملية اختراق كبيرة ضد “مايكروسوفت” وتتحدث عن وجود تهديدات أخرى من بكين في مجال الأمن السيبراني

وألقت مايكروسوفت باللوم على “جهة تهديد تدعمها الدولة” مقرها الصين يطلق عليها اسم هافنيوم

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها المتزايد بشأن اختراق برنامج البريد الإلكتروني مايكروسوفت إكسشينج Microsoft Exchange، وألقت شركة التكنولوجيا العملاقة باللوم على الصين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، الجمعة “هذا تهديد فعال ونشط..يحتاج كل شخص وجهة تشغل هذه الخوادم – الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية – إلى التحرك الآن لإصلاحها”.

وقالت مايكروسوفت إن المخترقين استخدموا خوادم البريد الخاص بها لمهاجمة أهدافهم.

كما أفادت تقارير أن عشرات الآلاف من المنظمات الأمريكية قد تتأثر من ذلك.