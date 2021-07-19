خادم الحرمين يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيسين المصري والفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم.

في السياق؛ تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.