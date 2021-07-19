أمانة الرياض تعلن جاهزية 16 مسلخا خلال العيد بطاقة استيعابية تتجاوز 4500 ذبيحة في الساعة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، جاهزية 16 مسلخا نظاميا خلال أيام العيد، تبدأ العمل من الرابعة فجرا حتى السادسة مساء، لتمنح السكان مرونة في أوقات ذبح الأضاحي، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية تتجاوز 4500 ذبيحة في الساعة الواحدة.

وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية لمسالخ الرياض في الساعة جاءت على النحو التالي:

المسالخ الأهلية، وتشمل المسلخ الآلي بـ 1320 ذبيحة، العزيزية 800، غرب الرياض 600، حي السعادة 500، المونسية 400، الشمال 300، المروة 300.

المسالخ المتنقلة، وتضم الملقا، السلي، الحائر، ظهرة نمار، النظيم، العارض، المشاعل، الجنادرية، طريق رماح، بطاقة 40 ذبيحة في الساعة.