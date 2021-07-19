ريال مدريد يحبط محاولة سان جيرمان في ضم فينيسيوس

رفض نادي ريال مدريد محاولات باريس سان جيرمان المتجددة، من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت العديد من التقارير الصحافية، التي تفيد بأن نادي ريال مدريد قام بعرض فينيسيوس على مسؤولي نادي مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد معه الصيف الحالي مقابل 80 مليون يورو.

على الرغم من ذلك، أغلق ريال مدريد الباب في وجه مسؤولي نادي سان جيرمان، حينما حاولو التفاوض من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور الصيف الحالي.

ويأتي موقف ريال مدريد من باريس سان جيرمان، بسبب تعنت النادي الفرنسي في بيع الجناح الفرنسي كيليان مبابي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية إلى “الميرنغي”.

الحالة الوحيدة التي قد تدفع ريال مدريد في التفكير ببيع فينيسيوس إلى سان جيرمان، تحديداً هو وصول العرض لما يزيد عن 80 مليون يورو الصيف الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.