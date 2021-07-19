السودان يرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية لملء #سد_النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية موقفها الثابت برفض السودان للإجراءات أحادية الجانب من الجارة إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.

وأكدت وزارة الري السودانية في بيان أنّ البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي -الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين- هو مواصلة التفاوض بنيّة حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.

وشددت الوزارة على إيمانها بأن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو ضروري جدا وممكن ومتاح إذا توفرت الإرادة السياسية.

وقالت: إننا نطمئن مواطنينا بأن الجهات المسؤولة قد عكفت منذ اشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء أحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة.

وما يتكبّده المواطن في عجز إمدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب, ولولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء.

وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت اليوم اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء أحادي الجانب للعام الثاني على التوالي.