العراق.. 20 قتيلا و45 جريحا في تفجير مدينة الصدر بينهم أطفال ونساء

ذكرت وسائل إعلام، بأن انفجارا حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد،

وقالت إن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، واتجهت السلطات العراقية إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

وحسب ما أعلنته “العربية”، ارتفعت حصيلة تفجير مدينة الصدر إلى 20 قتيلا و45 جريحا بينهم أطفال ونساء، بعدما ذكرت وسائل الإعلام بأن الحادث أسفر عن وقوع 3 قتلي قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 7 قتلى و15 جريحا.

وفي السياق ذاته، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في التفجير، وكذلك توقيف آمر الشرطة في مدينة الصدر بعد التفجير.