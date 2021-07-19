البعثة السعودية تواصل استعداداتها لأولمبياد طوكيو

وصلت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضوة اللجنة الأولمبية والوفد السعودي المشارك في الأولمبياد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين.

وذلك لحضور الأولمبياد، والمشاركة في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية، المنعقدة خلال الفترة 20-22 من الشهر الحالي، قبل الافتتاح الرسمي المنتظر للدورة يوم الجمعة القادم.

وعلى صعيدٍ آخر، أجرى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، تحت 23 عاما، تدريباته اليومية في الملعب الرديف لاستاد يوكوهاما، اليوم الاثنين.

وشهدت الحصة التدريبية حضور جميع العناصر، واشتملت على مناورات تكتيكية وتمارين لياقية خفيفة؛ نظرا لصيام جميع اللاعبين يوم عرفة.

كما استمع لاعبو الأخضر للتعليمات الخاصة بالجانب الفني، خلال المحاضرة التي ألقاها مسؤولو الفيفا عليهم بمقر البعثة، والتي كان أبرزها قوانين اللعب ونزاهة المنافسات.

ومن جهة أخرى، أدى لاعب المنتخب السعودي للتجديف، حسين علي رضا، تدريباته اليومية استعدادا لتدشين مشاركته بالدورة، يوم الجمعة المقبل.