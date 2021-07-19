حالة وفاة بحادث تصادم في بلجرشي

باشرت فرق الهلال الاحمر مساء اليوم بمحافظة بلجرشي حادث تصادم بين مركبتين في مفرق الأزاهرة نتج عنه حالة وفاة.

وفي تفاصيل الحادث التي تحصلت عليها “الوئام” فقد اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين.

واضاف الزهراني ان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه: 19:46 مساء اليوم الموقع: بمحافظة بالجرشي بمفرق الازاهره.

واردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود حالة وفاه.