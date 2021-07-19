“كاف” يؤيد فكرة إقامة #كأس_العالم كل عامين

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مساندته لفكرة إقامة كأس العالم للمنتخبات كل عامين.

أوضح “كاف” في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، أن اللجنة التنفيذية التابعة له اجتمعت في الرباط بالمغرب الجمعة الماضي، لبحث المستجدات على الساحة الكروية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية أبدت مساندتها لمشروع إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، وهو الأمر الذي تم صياغته خلال الجمعية العمومية “الكونغرس” الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وطالبت اللجنة التنفيذية لـ”كاف” بإبلاغ “فيفا” بهذا الاستقبال الإيجابي للفكرة.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية لـ”كاف” عن موعد انطلاق البطولات القارية للأندية في موسم 2021-2022، حيث تقرر انطلاقها في العاشر من سبتمبر المقبل.

وتقرر إجراء قرعة الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية للأندية في 15 أغسطس 2021 على أقصى تقدير.

كما أكدت اللجنة التنفيذية لـ”كاف” فتح العطاءات لاستضافة المباريات النهائية لمسابقتي الأندية في نوفمبر 2021.