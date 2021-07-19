الطاقة الذرية تنتقد طلب إيران انتظار تسلم الحكومة الجديدة لاستئناف التفاوض

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس، يجمد المفاوضات حول النووي الإيراني ويجعل المنظمة في وضع “غير مريح”.

وقال: “هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران وسيتعين علينا انتظار استئناف المحادثات مع الإدارة الجديدة”.

وأضاف، أنه “وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة لنا في الوكالة.. لا أعلم ماهية الوضع بالنسبة للآخرين، لكن أتصور أنهم يفضلون التفاوض وليس الانتظار”.

واعتبر غروسي أن “الآفاق غير واضحة”، لكنه شدد على ضرورة “التحلي بالتفاؤل… يجب الانتظار، وما أن تصبح الحكومة الجديدة قادرة على العمل معنا بجدية، يجب بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن”.