التعاون_الخليجي: ما تقدمه السعودية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن عبر تاريخها شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وجهود استثنائية

أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وأكد معاليه بأن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، وأبناءه ملوك المملكة العربية السعودية رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ورفع معاليه أطيب التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة نجاح موسم حج عام 1442هـ.

والذي جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وما تطلبه ذلك من إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي، لضمان صحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن، مقدرا في الوقت نفسه قرار المملكة العربية السعودية في تنظيم حج هذا العام بأعداد قليلة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة بما يتناسب مع المتطلبات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

كما ثمن الأمين العام بالشكر والتقدير الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن يعيد المولى العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.