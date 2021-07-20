مبخوت الامارات اتحادي بـ”الإعارة” #الاتحاد #الدوري_السعودي

وافقت ادارة نادي الجزيرة الاماراتي على اعارة النجم الاماراتي علي مبخوت (30 عاماً) الى نادي الاتحاد السعودي بناءًا على رغبة اللاعب على أن يجدد عقده قبل أن يغادر الفريق الاماراتي وسينتقل الى ⁧‫نادي الاتحاد‬⁩ لمدة موسم بنظام الإعارة.

وسيدفع الاتحاد للجزيرة مبلغ 8 مليون ريال‏ وراتب علي مبخوت سيكون 18 مليون ريال في الموسم الواحد.

وتريد ادارة الاتحاد حسم الصفقه في الساعات القادمه لينضم اللاعب لمعسكر النمسا.

ويعتبر مبخوت اللاعب الوحيد في قارة آسيا الذي سجل (+10 أهداف) خلال تصفيات

مونديال 2022 وكأس آسيا 2023م (11 هدف).

ووصل الى الهدف رقم 76 دولياً في 93 مباراة وهدف واحد ويعادل رقم بيليه.

علي مبخوت مع الجزيرة في “الدوري الإماراتي” فقط :

لعب 234 مباراة

سجل 171 هدف

هداف الدوري مرتين “2017 + 2021”

مع المنتخب الإماراتي :

مباراة 91

74 هدف

هداف كأس اسيا 2015

ثاني هدافي العالم الحاليين دوليا بـ”74 هدف” حيث ان أكثر 5 هدافين للمنتخبات من اللاعبين الحاليين :

1. رونالدو 104

2. علي مبخوت 75

3. تشيتري 74

4. ميسي 72

5. نيمار 67

وساهم في %51.1 من مجموع اهداف الجزيرة في الـ6 المواسم الأخيره بالدوري فقط :

أهدافه 127 هدف ومساهمه 35 هدف كما ساهم في “162 هدف” والجزيرة سجل خلال هذه الفترة “317 هدف”.