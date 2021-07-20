اشتباكات بين الأمن الإيراني ومسيرات “احتجاجات المياه”

تواصلت “احتجاجات المياه” في إيران، اليوم الثلاثاء، بمدينة الأهواز (جنوب غرب) حيث أضرم المتظاهرون النيران في سيارة شرطية.

وأظهر مقطع مصور نشرته منصات إخبارية إيرانية معارضة احتراق سيارة تابعة لقوات الأمن بمدينة الأهواز الليلة الماضية عندما كانت هذه السيارة تحاصر محتجين غاضبين بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب.

وقالت “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” المعارضة، في حسابها على “تويتر”، إن “حرق هذه السيارة التابعة لقوات الأمن بمدينة الأهواز العربية جنوب إيران جاء بعد حدوث اشتباكات عنيفة أدت لإصابات كبيرة في صفوف المتظاهرين”.

كما أظهرت مقاطع فيديو حشود كبيرة في مناطق مختلفة من إقليم خوزستان العربي وهم يخرجون بمسيرات حاشدة تجوب شوارع مدنهم؛ للمطالبة بتوفير المياه واستقالة المسؤولين في الحكومات المحلية بسبب سوء إدارة هذه الأزمة التي تعصف بالإقليم الذي يسكنه قرابة خمسة ملايين نسمة.

فيما هتف محتجون بمدينة الفلاحية وهم يرفعون شعارات ضد النظام الإيراني “نحن نموت عطشا”، فيما اضطر بعض الشباب من المتظاهرين إلى الاشتباك مع الأمن لمواجهة الحملة القمعية التي تشنها السلطات ضد المحتجين في مناطق خوزستان.