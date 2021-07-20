إصابات كورونا العالمية تتجاوز 191.7 مليون 

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 191 مليوناً و733 ألفاً و410 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و113 ألفا و54 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 174 مليونا و585 ألفا و511 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن أوروبا أصبحت أول منطقة على مستوى العالم تتجاوز حاجز 50 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا فيما أدت سلالة دلتا المتحورة إلى ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية.

وتشهد المنطقة مليون حالة إصابة جديدة كل 8 أيام وسجلت 1.3 مليون وفاة منذ بدء الجائحة.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3.746.410 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.397 وفاة.