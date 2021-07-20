باخ: “أولمبياد طوكيو” ستمنح البشرية ثقة في المستقبل

اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو تعد إشارة مهمة لجائحة فيروس كورونا.

وقال باخ اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية في بداية أعمال الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية: “ستمنح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، للبشرية الثقة في المستقبل”.

وستنطلق دورة ألعاب طوكيو، التي تأجلت لمدة عام، على الرغم من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال باخ عن تنظيم دورة الألعاب خلال العام الماضي: “كانت لدينا شكوك كل يوم” و”ليال بلا نوم”.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الذي تعرض لانتقادات محلية بسبب سياسته تجاه الفيروس: “بعد نفق طويل أصبح المخرج الآن أمام أعيننا”.

وأضاف سوجا أن أهمية دورة ألعاب طوكيو لن “تعوقها أو تقلل من شأنها” الظروف الصعبة.

وقال رئيس الوزراء إنه ستتم حماية صحة وسلامة الشعب الياباني والضيوف الأولمبيين من الخارج.

وتخضع منطقة طوكيو لحالة طوارئ بسبب فيروس كورونا طوال فترة الألعاب التي من المقرر ان تبدأ يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 8 أغسطس ولن يُسمح للمتفرجين بالحضور.