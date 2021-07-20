إيرانيون يتجهون إلى #أرمينيا لتلقي تطعيم #كورونا

أظهرت بيانات لجنة السياحة في أرمينيا أن الإيرانيين الذين يواجهون نقصاً في لقاحات كورونا في بلادهم يسافرون بأعداد متزايدة إلى أرمينيا المجاورة بصفة سائحين لتلقي التطعيم مجاناً هناك.

وأقرت أرمينيا استخدام ثلاثة لقاحات مضادة لكورونا هي “سبوتنيك في” الروسي والصيني “كورونافاك” ولقاح شركة “أسترازينيكا” وقررت البدء في تقديمها كلها دون مقابل للزائرين الأجانب.

وقالت لجنة السياحة الأرمينية إن أكثر من 8500 إيراني زاروا البلاد في يونيو ارتفاعاً من 5000 في الشهر السابق.

وقال نائب رئيس لجنة السياحة الأرمينية ألفريد كوتشاريان “ليس لدينا أي خطط خاصة لإنشاء سياحة لقاحات. لقد حدثت بالصدفة”. وأضاف أن أناساً جاءوا من الهند أيضاً لتلقي التطعيم.

ومضى قائلاً “لكن الطلب على اللقاحات أتاح فرصة لشركات السياحة عندنا وهي فرصة أشجعهم على اغتنامها”.