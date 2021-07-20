الاتحاد الأوروبي يشكو #روسيا إلى منظمة التجارة العالمية

قدم الاتحاد الأوروبي طلباً إلى منظمة التجارة العالمية لبدء تحقيق في اتهامه لروسيا بممارسة تمييز غير قانوني ضد بضائع أوروبية بقيمة 290 مليار يورو (342 مليار دولار).

وكشف الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين طلب بدء التشاور بشأن الشكوى في منظمة التجارة العالمية كمرحلة أولى في عملية تسوية المنازعات داخل المنظمة. وأمام كل من روسيا والاتحاد الأوروبي 60 يوماً للوصول إلى حل ثنائي مقبول، بعدها يمكن للاتحاد الأوروبي طلب فتح تحقيق رسمي من جانب منظمة التجارة العالمية في هذا النزاع.

وفي حال وصول هذه الشكوى إلى مرحلة التحقيق الرسمي، ستكون أكبر نزاع تجاري من حيث القيمة تنظره منظمة التجارة العالمية الموجود مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤول في منظمة التجارة العالمية تأكيده تلقي طلب الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم توزيعه على الأطراف المعنية بمجرد ترجمته إلى اللغات الثلاث الرسمية.

يذكر أن أكبر حكم أصدرته منظمة التجارة العالمية كان حكمها عام 2019 لصالح الولايات المتحدة بفرض رسوم عقابية بقيمة 7.5 مليار دولار على منتجات دول الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم غير القانوني الذي قدمه الاتحاد لشركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.

وتطعن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في شكواها اليوم إلى منظمة التجارة العالمية على 3 إجراءات روسية تقول أنها تقيد أو تمنع الشركات الأوروبية من بيع السلع والخدمات إلى المؤسسات الروسية المملوكة للدولة.

وتشير المفوضية بشكل محدد إلى أن روسيا تقيم بشكل غير عادل أسعار عروض الشراء للسلع والخدمات المستوردة، وتطبق اشتراطات متعسفة وتمييزية على المنتجات الهندسية الأجنبية وتفرض اشتراطات الحصة الوطنية التي تعطي أفضلية للمنتجات المحلية.