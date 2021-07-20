تنبيهات بأمطار رعدية وتساقط البرد وسيول ورياح نشطة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والشرقية، والحدود الشمالية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات أبها وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وأحد رفيدة والحرجة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن ومحايل والنماص وتنومة بمنطقة عسير، ومحافظات الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأضاف أن محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشروره ونجران ويدمه بمنطقة نجران، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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