بتكوين تهبط دون 30 ألف دولار للمرة الأولى في شهر

نزلت بتكوين اليوم الثلاثاء لأقل مستوى في قرابة شهر، لتهبط دون 30 ألف دولار في الوقت الذي واصلت فيه الهيئات التنظيمية الدعوة لتدقيق أشد على العملات المشفرة.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى خمسة بالمئة لتبلغ 29 ألفا و300 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 22 يونيو حزيران. ونزلت في أحدث تداولات 3.6 بالمئة إلى 29720 دولارا.

كما خسرت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثر وإكس.آر.بي، التي تتحرك بالتزامن مع بتكوين، قرابة خمسة بالمئة.

ويقول مستثمرون إن بتكوين ستختبر مستوى 28 ألفا و600 دولار على الأرجح والذي لامسته الشهر الماضي، وهو أقل مستوياتها منذ أوائل يناير/كانون الثاني.

وبتكوين عالقة في نطاق تداول ضيق نسبيا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن باع المستثمرون بكثافة العملة في مايو/أيار ويونيو/حزيران عقب حملة شنتها الصين على تعدين وتداول العملات المشفرة.

كما دعت هيئات رقابة مالية ومسؤولون في البنوك المركزية في الغرب في الآونة الأخيرة لقواعد تنظيمية أشد صرامة.

ونزول بتكوين اليوم يصل بخسائرها هذا الشهر إلى نحو 15 بالمئة.

وتراجعت العملة بأكثر من النصف منذ بلغت ذروة عند 65 ألف دولار تقريبا في أبريل/نيسان.