النفط يواصل التراجع تحت ضغط #كورونا ومخاوف العرض

تراجع النفط صوب مستوى 68 دولارا للبرميل الثلاثاء 20 يوليو، مواصلا نزولا حادا من الجلسة السابقة نتيجة القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات قد يضعف الطلب مرة أخرى عندما ترفع أوبك+ المعروض.

ودفعت عمليات البيع أمس الاثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.

وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة اليوم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والألمانية أيضا، في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.

ونزل خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 68.39 دولار للبرميل بعد أن نزل 6.8% أمس.

وانخفض الخام الأمريكي تسليم أغسطس، وهو العقد الذي ينتهي في وقت لاحق اليوم، 1.19 دولار أو 1.8% إلى 65.23 دولار بعد أن هبط 7.5% أمس.

ونزل عقد الخام الأميركي لسبتمبر 1.6% إلى 65.31 دولار.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس، قي إلغاء للمزيد من قيود الإمدادات التي كانت مفروضة عندما بدأت الجائجة العام الماضي.