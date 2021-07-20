لمكافحة موجة خامسة من #كورونا.. إيران تفرض العزل العام في طهران 

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران فرضت إجراءات العزل العام لمدة أسبوع في العاصمة وإقليم مجاور الثلاثاء 20 يوليو، بعد أن وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي وسط موجة خامسة من الجائحة.

وتشمل إجراءات العزل إقليمي طهران وألبرز، وسيُسمح فقط باستمرار عمل الأنشطة التجارية الأساسية.

وقال التلفزيون إنه يتعين إغلاق معظم المكاتب والمسارح والمنشآت الرياضية في إطار جهود منع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.

وسجلت إيران، وهي بؤرة الجائحة في الشرق الأوسط، 27444 إصابة جديدة اليوم، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 25582 والمسجل في 14 أبريل.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 250 ليصل إلى 87624 إجمالا.

وتتعرض الحكومة لاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بسوء الإدارة بسبب بطء حملة التطعيم في البلاد حيث حصل 2.3 مليون فقط من إجمالي 83 مليون نسمة على جرعات التطعيم الكاملة.

وألقى مسؤولون باللوم على العقوبات الأمريكية في عرقلة جهود شراء لقاحات أجنبية وتأخر تسليمها.