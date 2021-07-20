وزارة البلدية تتخبط وتتراجع خلال ساعة عن اشتراطات دخول القاعات والصالات والاستراحات

ما إن أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان اليوم رسمياً اشتراطات دخول قاعات الأفراح إلا وقد قامت بحذف التغريدة من حسابها بموقع تويتر، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه وابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

وإثر قيامها بحذف التغريدة تساءل عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعية عن التخبط الذي حدث اثر حذف التغريدة واعادتها بصورة أخرى خلال ساعة واحدة وبعد ان تناقلتها الكثير من المنصات الاعلامية والصحف.