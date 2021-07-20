إيران تدشن تطبيقاً لـ”المواعدة”

دشنت إيران التي تشهد انخفاضاً في معدلات الخصوبة تطبيقاً على الهاتف المحمول، بموافقة الدولة، للتوفيق بين الجنسين بهدف تنشيط الزواج في البلد الذي يفرض قيوداً على الاختلاط بين الرجال والنساء الغرباء.

يطلب البرنامج الذي يحمل اسم “همدم” وتعني الشريك في اللغة الفارسية من مستخدميه التحقق من هويتهم قبل إجراء اختبارات التوافق النفسي وتقديم المشورة للشبان العزاب الباحثين عن شريك الحياة. طورت التطبيق هيئة ثقافية إسلامية تابعة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، أن التطبيق يقدم خدمات المواءمة والنصائح للأزواج المحتملين وعائلاتهم ويظل على اتصال بهم حتى أربع سنوات بعد الزواج.

والمواعدة على الطريقة الغربية محظورة في إيران بموجب الشريعة الإسلامية. ويرفض شبان كثيرون الزيجات التقليدية المعدة مسبقاً بين الأهل ويريدون تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

وأبدى مسؤولون قلقهم من احتمال أن يصبح سكان إيران بين الأكبر سناً في العالم خلال عقدين، بعد انخفاض معدل الخصوبة بين الإيرانيات بنسبة 25٪ خلال السنوات الأربع الماضية، حسبما أفادت تقارير وسائل إعلام إيرانية.

ويبلغ معدل الخصوبة الحالي نحو 1.7 طفل لكل امرأة.