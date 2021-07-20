الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مدرسة في مأرب

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء ميليشيا الحوثي باستهداف مدرسة في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدات على حسابه بتويتر، ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، في استمرار لمسلسل تدمير البنية التحتية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية وطرق وجسور في مختلف المحافظات اليمنية.

وأضاف : ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مديريات محافظة مأرب، أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق اي إنجاز عسكري في جبهات المحافظة.

ودعا المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي للأعيان المدنية والبنى التحتية بأسلحة إيرانية “في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وإدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف الحوثيون مدرسة واقعة جنوب غرب مأرب، بصاروخ بالستي.

وأكدت مصادر محلية، بأن القصف أدى إلى تدمير جزء كبير من المدرسة دون وقوع خسائر بشرية.

وتخضع معظم أجزاء محافظة مأرب لسيطرة القوات الحكومة الشرعية، فيما يسيطر الحوثيون على بعض أطراف المحافظة الغنية بالنفط.