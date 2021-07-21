إجلاء 200 ألف شخص من مدينة وسط الصين بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الصينية، ما يقرب من 200 ألف شخص من مدينة وسط الصين بسبب الفيضانات، الناتجة عن الأمطار التي تعتبر الأشد غزارة منذ عقود.

وشهدت مدينة تشنجتشو بوسط الصين، فيضانات عارمة، تسببت في غمر شبكة مترو أنفاق بالمياه وحوصر مئات الأشخاص، حسب وسائل إعلام وشهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، صباح اليوم الأربعاء، أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات.

وخلال عمليات الإجلاء، تم نقل نحو 600 مصاب بأمراض خطيرة إلى مكان آمن من مستشفى بجامعة تشنجتشو. كما انقطعت الكهرباء في المستشفى.

ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” عن بيان صادر عن مقر مكافحة الفيضانات في تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان التى يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة أن “هذا النوع من الأمطار عادة ما نشهده مرة واحدة في 100 عام. الوضع قاتم”.

وغمرت المياه العديد من الشوارع فى تشنجتشو، كما علقت سيارات وحافلات.

وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء في أماكن كثيرة، وتوقفت حركة المرور وتم تعليق القطارات عالية السرعة.

وأوقف مطار تشنجتشو جميع الرحلات القادمة حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة سي جي تي إن.