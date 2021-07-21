أولمبياد طوكيو 2021.. تعرف على موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

تنطلق بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2021 قبل حفل الافتتاح بيومين، أي يوم الخميس 22 يوليو/تموز 2021، وذلك بحضور أقوى منتخبات الشباب في العالم.

وسيكون منتخب االسعودية الأولمبي على موعد مع مباريات قوية في دورة الألعاب الأولمبية، حيث وضعته القرعة في المجموعة الرابعة مع منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

وتقام مباراة السعودية وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2021، في الساعة العاشرة والنصف صباحا صباح الخميس بتوقيت القاهرة، الـ11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ظهرا بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد كوت ديفوار على ملعب ستاد يوكوهاما.

وحصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك حتى قبل تأجيلها في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستذاع مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 على شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستخصص مجموعة من قنواتها لبث المباريات.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس التي حصلت على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، أنها ستنقل المباراة عبر قناة بي إن 4K.