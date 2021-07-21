بضغط من “دلتا” والمخزونات الأميركية.. تراجع أسعار النفط و”برنت” دون 70 دولار

تراجعت أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، بينما يزن المستثمرون تأثير الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا على الطلب.

وانخفض خام برنت بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً، مستأنفاً التراجع بعد صعوده يوم أمس الثلاثاء، في وقت أبلغ معهد البترول الأميركي عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأميركية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وستكون هذه الزيادة الأولى منذ مايو، إذا تم تأكيد ذلك من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لكن قبل هذا الإصدار الرسمي، أظهر استطلاع أجرته “بلومبرغ” أن مراقبي السوق يتوقعون انخفاضًا آخر.

وجاءت خسائر النفط الخام اليوم الأربعاء، وسط ضعف واسع النطاق عبر السلع، مع تراجع البنزين والنحاس وخام الحديد أيضًا. وقد ارتفع الدولار، مما قلل من جاذبية المواد الخام المسعرة بالعملة الأميركية.

وتراجع النفط الخام منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 2014 في وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي متغير دلتا في أجزاء من آسيا وأيضاً الولايات المتحدة وأوروبا. وتزامن هذا التحدي مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بالاتفاق على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس.

وحذر بنك Goldman Sachs من أن النفط سوف “يتأرجح”، وخفض توقعاته السابقة بارتفاع السعر إلى 80 دولارًا للبرميل.

وفي أحدث تطور في جائحة كورونا، بات متغير دلتا يمثل الآن 83% من جميع الحالات في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 50% في أوائل يوليو.

وفي آسيا سجلت كوريا الجنوبية وتايلاند عدداً قياسياً من الحالات اليومية، وقال كبير المستشارين الصحيين في اليابان إن الحالات الجديدة في طوكيو، حيث من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية هذا الأسبوع، قد تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس، فيما ستشدد سنغافورة القيود اعتبارا من الخميس.

قال واين جوردون، المحلل الاستراتيجي في UBS AG Wealth Management: “إن الضرر الذي لحق بإعادة الفتح من متغير دلتا قد أثر بالتأكيد على المعنويات في جميع المجالات عندما ننظر إلى السلع بشكل عام، لكن على وجه التحديد إلى أسواق النفط. ومع ذلك، نتوقع أن يظل الطلب على النفط قوياً نسبيًا، ونتوقع أن يستمر في التعافي”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

وأفاد معهد البترول الأميركي أيضاً بزيادة 3.31 مليون برميل في مخزونات البنزين الأسبوع الماضي، مقابل توقعات سابقة في مسح لـ”بلومبرغ” بسحب أكثر من مليون برميل.