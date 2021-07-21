الكويت تحقق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

اتخذت وزارة الإعلام الكويتية إجراء عاجلا “بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني بالوزارة”.

جاء ذلك بعد أن تم تجسيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أحد البرامج.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد، أن الإجراء الإداري تَمَثّل في وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيًّا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة”؛ لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب.