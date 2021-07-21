“انتفاضة المياه”.. الأحواز يواصلون حراكهم ضد سياسة الملالي للتعطيش الممنهج

واصل الأحواز حراكهم في مواجهة سياسة التعطيش الممنهج التي يمارسها النظام الإيراني بحق هذه الأقلية من تحويل مجرى أنهار الأحواز جنوب غرب إيران.

وقتل متظاهر بنيران الأمن الإيراني خلال احتجاجات المياه جنوبي البلاد ليرتفع عدد الضحايا إلى 8 أشخاص، بعدما بلغت الحصيلة 7 أشخاص، أمس الثلاثاء.

وحسب ما أعلنه الإعلام الإيراني، تجددت الاشتباكات الليلية بمحافظة خوزستان، فيما قطعت السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت عن أغلب مدن المحافظة من بينها الأحواز عاصمة الإقليم.

وقالت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، إن السلطات المتعاقبة على حكم طهران مارست أبشع أساليب القمع والتنكيل والتطهير العرقي وأقذر سياسات التفقير والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الأحوازي، لافتة إلى أن تلك السياسات قادت سكان الأحواز إلى مرحلة الظمأ بعد أن نقلت سلطات إيران مياه الأحواز إلى عُمق الأراضي الفارسية.

ولفت البيان إلى أن سكان الأحواز واصلوا مقاومتهم بوجه الاحتلال الإيراني وانتفاضته احتجاجا على الوجود الفارسي في الأحواز والأوضاع المعيشية الكارثية، في ظل تدهور غير مسبوق للخدمات العامة، ونهب الثروات الطبيعية ومنها المياه، وجميع مناحي ومستويات الحياة العامة كافة.