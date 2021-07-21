وسم #الاحواز_تنتفض يتصدر .. ورسالة شكر لتضامن المملكة

تصدر وسم #الاحواز_تنتفض محركات البحث والمواقع الإخبارية، التي اهتمت بالحراك العربي الأحوازي ضد نظام الملالي في طهران.

الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي كتب على سابه في تويتر معلقا:” وسم #الاحواز_تنتفض يتصدر الأخبار وحديث الشارع في السعودية والعراق والكويت ومصر وغالبية دول الخليج العربي .. أنتم اهلنا نعتز بكم”.

وأضاف مجيد الأحوازي أن الأحواز فتحت الطريق أمام جميع الإيرانيين للتغير والتخلص من النظام الملالي الإيراني المتعفن بالإجرام والقتل والإرهاب والتوحش الدموي.

من جهته أكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن شعب الأحواز يتعرض لقمع وحشي من النظام الإيراني.

وأضاف أن إستخدام القوة المُفرطة لقمع الاحتجاجات لشعب الأحواز، أمر ندينه بشدّة.

وطالب الأجهزة المعنيّة في الأمم المتحدة بممارسة ضغطها على النظام الإيراني للكف عن ذلك.

وكان نظام الملالي في طهران قد قام بتعطيل شبكة الانترنت بمدينة الخفاجية في الأحواز، لأجل عدم نقل ما يحدث من انتهاكات.