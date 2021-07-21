تغيير لأركان الخطبة وخطف لأئمة المساجد.. جرائم الحوثي في عيد الأضحى

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن على اختطاف خطيبين من خطباء مساجد مدينة النادرة شرق محافظة إب يوم عيد الأضحى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مليشيا الحوثي اختطفت اثنين من خطباء النادرة لرفضهما توجيهات حوثية بإغلاق مساجد مدينة النادرة وإقامة صلاة وخطبة العيد في ملعب المدينة حيث يوجد خطيب حوثي.

وأضافت أن نسبة كبيرة من الأهالي غادروا خطبة العيد بمجرد صعود خطيب من مليشيا الحوثي، والذي استغلّ المناسبة لتكريس خطاب المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما قامت مليشيا الحوثي بنفس السلوك في مدينة إب ، حيث منعت إقامة صلاة العيد في المساجد وإقامتها في مصليات حددتها مسبقا.

وأكد عدد من خطباء المساجد في مدينة إب أن منع مليشيا الحوثي إقامة صلاة العيد في مساجد المدينة، جاء لإجبار الناس للحضور إلى مصلى العيد ومصليات أخرى حيث تقام خطب حوثية لتمرر أفكارها الطائفية وخطابها الإعلامي المزيف.

فيما أفاد سكان محليون أن الخطيب الحوثي أقام خطبة واحدة بدلا من خطبتين كما هي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن خطبة العيد امتلأت بأفكار وخطاب مليشيا الحوثي المليء بالكراهية.

وتواصل مليشيا الحوثي استغلال المساجد ودور العبادة في نشر المذهبية والأفكار الطائفية وسط رفض مجتمعي واسع لتلك المحاولات الحثيثة والساعية لحوثنة المجتمع المحلي.