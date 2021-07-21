الرياضة السعودية: إطلاق قنوات جديدة باسم SSC وتعاقد مع MBC لنقل عدد من المنافسات بالمملكة

أعلنت شركة الرياضة السعودية عن إطلاق قنوات رياضية فضائيـة متخصصة والتعاقد مع مجموعة MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات ونقل أحداث المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين – دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين – كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القادم 2022-2021، ولمدة موسم رياضي واحد، إلى جانب نقل عدد من منافسات الألعاب والرياضات المختلفة، والأحداث الرياضية العالمية التـي تستضيفها المملكة.

وستقوم مجموعة MBC بموجب هذا العقد بتقديم الدعم للشركة من أجل إطلاق وتشغيل قنوات فضائية جديدة باسم SSC ، إضافة إلى توفيربث رقمي لهذه القنوات عبر منصة “شاهد”، لتصبح خيارا إضافيا أمام المشجع الرياضي، لمتابعة تفاصيل وأحداث الكرة السعودية بطريقة رقمية حديثة.

وتأي هذه الخطوة للاستفادة من البنى التحتية والتقنيات الحديثة التـي تمتلكها مجموعة MBC، ولضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين داخل وخارج المملكة.

جاء ذلك بعـد إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الفضائية والرقمية للمسابقات السعودية الرياضيـة، للموسم الرياضي المقبل.