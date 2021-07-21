الخارجية الأميركية: ندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي للتعبير عن أنفسهم #الاحواز_تنتفض

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع عن قرب التظاهرات في إقليم خوزستان في إيران بما في ذلك إطلاق القوات الأمنية النار على المتظاهرين السلميين.

وأكدت دعمها لحق الإيرانيين في التجمع السلمي للتعبير عن أنفسهم، منوهة أنه يجب أن يكون بقدرة الإيرانيين التعبير عن أنفسهم بحرية من دون الخوف من العنف والاحتجاز من قبل السلطة.

وكانت العديد من المظاهرات قد خرجت في نحو 17 مدينة بمحافظة خوزستان بما فيها مدينة الأحواز مركز الإقليم، للاحتجاج على أزمة المياه التي يعاني منها السكان، حيث أدى نقص الأمطار إلى مشاكل في مياه ري الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

وأفاد ناشطون إيرانيون أن سياسة الحكومة في نقل مياه المحافظة إلى محافظات أخرى وبناء السدود علی الأنهار خلق مشكلة في تأمين المياه بالإقليم.