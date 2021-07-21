سفير المملكة بإندونيسيا: وضع  كورونا بلغ ذروته ونجهز طائرات لعودة المواطنين

قال السفير عصام الثقفي سفير خادم الحرمين لدى إندونيسيا إن الوضع في إندونيسيا وصل ذروته في الفترة الأخيرة، حيث بلغت إصابات فيروس كورونا أكثر من 50 ألفا، و1000 وفاة، في الأسبوع الماضي، منوها أن السلطات فرضت إجراءات صارمة لمواجهة الأزمة.

وأكد في حديثه لقناة الإخبارية أن قرار منع المواطنين إلى إندونيسيا جاء حرصا على سلامتهم.

وأوضح أنه منذ قرار السماح بالسفر لإندونيسيا منذ شوال الماضي، توافد المئات من المواطنين لإى إندونيسيا، للزيارة أو العمل، وأن الكثيرين ما زالوا متواجدين هنا.

وأضاف السفير الثقفي أن التواصل مستمر مع المملكة، حيث أصيب 8 أشخاص بكورونا، وفي انتظار طائرات لأجل إجلاء المواطنين وعودتهم للمملكة.