شرطة عسير: القبض على مواطن لإطلاقه النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في طرق مركز خيبر الجنوب

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر، لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.