أمير ‫الباحة‬ يتابع الحالة المطرية ويحث الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة وما صاحبها من انخفاض في درجة الحرارة وهطول أمطار على عدد من المحافظات والمراكز وتواجد الضباب على الطرق ومداخل المنتزهات حيث أطمأن على سلامة الاهالي والسياح في جميع المواقع.

كما وجه سموه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها.

مشدداً على الجميع بضرورة التواجد الميداني ، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله- من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات .