عسير: إغلاق ثلاث منشآت تجارية كبرى من بينها مطعم شهير خالف إجراءات #كورونا

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير ثلاث منشآت تجارية من بينها مطعم شهير بمدينة أبها، وذلك لعدم التزام تلك المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت أمانة المنطقة بأن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة الزوّار والعاملين حفاظا على صحتهم بعد أن تعمدت تلك المنشآت مخالفة الأنظمة المتبعة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما جاء إغلاق المطعم بعد رصد مخالفة عدم الالتزام باشتراطات تقديم الأطعمة داخل المطعم، وعدم التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وبينت الأمانة بأنها قد عززت منظومة العمل الرقابي على المطاعم والمقاهي من خلال تكثيف جهود فرق الرقابة الميدانية التي تواصل تنفيذ جولاتها على المواقع المستهدفة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفَّذت الأمانة منذ بداية إجازة شهر ذو الحجة أكثر من 3348 جولة ميدانية، وأشعرت 43 منشأة ومحلاً تجاريًّا مخالفًا، كما سجلت نحو 12 مخالفة بحق الافراد لعدم امتثالهم للإجراءات الوقائية والاحترازية.