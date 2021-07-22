تسريب بيانات مشتري تذاكر أولمبياد طوكيو

ذكرت تقارير أن بيانات مشتري التذاكر في الفترة التي سبقت انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، قد تم تسريبها.

وأوضحت تقارير إعلامية يابانية نقلاً عن الحكومة، أنه تم تسريب بيانات تسجيل دخول الأشخاص الذين اشتروا التذاكر لدورة الألعاب الأولمبية والدورة البارالمبية عبر شبكة الانترنت.

كما تأثرت البوابة الإلكترونية للمتطوعين.

ولم يعد من الممكن استخدام التذاكر خاصة وأن كل المنافسات تقريباً سيتم إقامتها دون حضور جماهيري بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة أساهي شيمبون اليابانية أن شركة أمنية من سنغافورة أرسلت المعلومات حول البيانات التي تم تسريبها عبر الإنترنت، مثل هوية الشخص وكلمات المرور لمشتري التذاكر، إلى الحكومة اليابانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وغالباً ما تكون اليابان، وهي دولة متقدمة للغاية في الإلكترونيات، هدفاً لهجمات القرصنة على الشركات والهيئات المختلفة، وتهدف الحكومة إلى اتخاذ إجراء قوي لتحسين أمن البيانات وقد حذرت من زيادة المخاطر بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية بعد غد الجمعة، وذلك بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.