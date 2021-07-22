أولمبياد_طوكيو: #السعودية تواجه كوت ديفوار في مهمة محفوفة بالمخاطر

يطمح منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم، في تحقيق الفوز الأول له على نظيره منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي تقام في العاشرة والنصف، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة في اليابان “أولميباد طوكيو 2021”.

وضعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة، مع منتخبات البرازيل، ألمانيا، وكوت ديفوار.

ويسعى المدرب الوطنى ياسر الشهري، إلى خطف أول 3 نقاط من منتخب كوت ديفوار، على أمل خطف نقطة أخرى بالتعادل أمام البرازيل أو ألمانيا، للتأهل إلى الدور التالي.

وساند وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، “الاخضر”، حيث حضرا آخر تدريبات المنتخب السعودي.

وقرر سعد الشهري استدعاء لاعب جديد لقائمة الصقور، فراس البريكان، بعد تعرض تركي العمار للإصابة، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي.

وتأهل منتخب السعودية إلى الأولمبياد بعد غياب نحو 24 عاماً، بعدما حل وصيفاً لمنتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأكد سعد الشهري، أن سبب اختيار الثلاثي سلمان الفرج، سالم الدوسري، وياسر الشهراني، يعود إلى إمكانيتهم المميزة، مشيراً إلى ثقته بجميع لاعبي “الأخضر”.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: يسعدنا التواجد في هذا المحفل الأولمبي العالمي، ولدينا جيل من اللاعبين الصغار داعم لمستقبل الكرة السعودية.

وأتمنى أن نوفق في هذه المشاركة رغم وجودنا في المجموعة الأصعب والتي تضم ألمانيا والبرازيل وساحل العاج، لكن حظوظنا متساوية مع الجميع في هذه المجموعة.

وأضاف: المباريات القوية إيجابية لأنها تصقل اللاعبين بشكل جيد، والمنتخبات الأفريقية دائماً ما تقدم مستويات كبيرة في دورات الألعاب الأولمبية لكننا نحترم الجميع، ونطمح لتقديم كل مالدينا، لمواصلة المشوار نحو أحد المراكز الثلاث الأولى.