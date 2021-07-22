43 منشأة رياضية تستضيف فعاليات أولمبياد طوكيو

تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، غداً الجمعة، بالعاصمة اليابانية طوكيو، وسط حالة من الترقب العالمي لما ستكون عليه منافسات هذه الدورة، التي تأجلت لمدة عام إلى 2021، بسب جائحة كورونا.

يعول المنظمون في طوكيو كثيراً على تقديم نسخة مميزة تنظيمياً، لإبهار العالم خاصة في غياب أحد أهم عناصر نجاح الدورة بحظر الحضور الجماهيري، في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة المطبقة في طوكيو، للحد من تفشي الإصابات بمرض “كوفيد19″، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقام فعاليات هذه الدورة الأولمبية في 43 موقعاً ومنشأة رياضية، أعيد بناء ثمانية منها، فيما ستكون عشرة منها فقط مؤقتة.

أما الـ25 موقعاً آخرين فكانت موجودة بالفعل، وإن أجريت لها بعض أعمال التطوير والتحديث على مدار السنوات القليلة الماضية، لتصبح مؤهلة تماماً لاستضافة فعاليات هذه الدورة الأولمبية.