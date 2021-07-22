الجيش الدنماركي يعلن رصد بارجتين إيرانيتين في بحر البلطيق

قال الجيش الدنماركي، اليوم، إنه رصد مدمرة إيرانية وسفينة دعم كبيرة تبحر في بحر البلطيق من الجائز أنها تتجه إلى روسيا للمشاركة في عرض عسكري في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن التلفزيون الرسمي الإيراني قوله إن المدمرة “سهند” وسفينة جمع المعلومات الاستخباراتية “مكران” تبحران في المحيط الأطلسي في مهمة نادرة بعيدة عن إيران دون الكشف عن الوجهة النهائية للسفن.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن ما تحمله السفن قائلاً “إذا كان هذا جهداً لنقل أسلحة أو انتهاكاً لالتزامات إيران الدولية، فسنكون مستعدين للرد”.

وأضاف “لقد اطلعنا على التقارير الصحفية المتعلقة بهذه الحركة ونحن على استعداد للاستفادة من سلطاتنا بما في ذلك العقوبات ضد أي جهة فاعلة تمكن إيران من توفير الأسلحة المستمر إلى وكلائها”.

لكن الجيش الدنماركي أعلن أن من المتوقع أن تكون السفن في طريقها إلى العرض البحري السنوي في سانت بطرسبرغ الذي يقام الأحد.

ذكرت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، أن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي سينضم إلى العرض البحري الروسي في بعد تلقيه دعوة من وزير الدفاع الروسي.