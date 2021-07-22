روسيا تغرّم فيسبوك و تويتر لسبب خطير

أصدرت محكمة روسية قرارا ، يقضي بفرض غرامات على شركتي فيسبوك وتويتر، وذلك للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وكانت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو قد أكدت أنها فرضت غرامات على فيسبوك بلغ إجماليها ستة ملايين روبل (81320 دولارا) لارتكاب مخالفتين إداريتين مختلفتين تتعلقان بشروط حذف أصحاب مواقع المعلومات المحظورة أو مواجهة عقوبات.

وأضافت أنها فرضت غرامات مجمعة على تويتر في تهمتين قيمتها الإجمالية 5.5 مليون روبل وعلى تطبيق تيليجرام للتراسل

إجماليها 11 مليون روبل في ثلاث جرائم مختلفة. ولم ترد فيسبوك وتويتر أو تطبيق تيليجرام على طلبات للتعقيب.

وكانت موسكو قد اتخذت خطوات في الأشهر الماضية، لتنظيم وكبح قوة وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا العملاقة وفرضت غرامات على انتهاكات المحتوى.

كما تسعى لإجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب في روسيا وتخزين البيانات الشخصية على الأراضي الروسية.