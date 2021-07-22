الحكومة اليمنية: الحوثي يضلل المجتمع الدولي ويزعم محاربة داعش

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة مستمرة في تضليل المجتمع الولي، حيث تدعي في الآونة الأخيرة محاربتها لتنظيمي داعش والقاعدة، وذلك لتبرير ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن مصادر ميدانية أكدت قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في جبهة مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء بنصب أعلام “داعش،القاعدة” في عدد من مواقعها، وإجراء مقابلات مفبركة مع عناصرها لإثبات أنها تخوض مواجهات مع التنظيمات الإرهابية، وأنها تمكنت من السيطرة على مواقع لهم في المواجهات الأخيرة.

وأضاف أن هذه الفبركات الرخيصة ومحاولات التغطية على التنسيق والتماهي القائم بين التنظيمات الإرهابية “القاعدة، داعش، الحوثي” والذي بات معلوما للقاصي والداني، ستفشل في تضليل الرأي العام اليمني والدولي، والإساءة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتشويه أدوارهم في مقارعة الإرهاب.