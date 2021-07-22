المرور: ضبط 2107 مركبات مخالفة بمواقف مخصصة لذوي الإعاقة

تمكنت هيئة المرور من ضبط مئات المركبات، وذلك من خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها بجميع مناطق المملكة عن ضبط 2107 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالمخالفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وقد جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر، الذي تقوم به هيئة المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها ما تم تخصيصه من مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة.

وناشدت الهيئة جميع المواطنين بالتعاون والالتزام بكافة قوانين المرور.