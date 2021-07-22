بعد التحاقه بالحوثي.. وفاة “عبدالملك الأبيض” القيادي السابق بالحرس الجمهوري اليمني

أعلنت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن عن وفاة “اللواء الركن عبدالملك الأبيض”، أحد قيادات الحرس الجمهوري، الذي التحق بالمليشيا منذ وقت مبكر.

وكتب القيادي بمليشيا الحوثي محمد البخيتي على حسابه في تويتر : إن الوفاة جاءت بعد صراع مع كورونا، واصفاً الأبيض بـ”بنك المعلومات العسكرية”.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية فقد شكك ناشطون يمنيون في الأمر ورجحوا فرضية التصفية ” الأبيض”.

يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد أعلنت في يوليو من العام الماضي في صنعاء عن استقبال، العميد الركن عبدالملك الأبيض، بعد انشقاقه من قوات طارق صالح وانضمامه إليها .